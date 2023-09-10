«مدريد الإسبانية».. كتاب يبحث في أصول العاصمة الأوروبية عن «القومي للترجمة»

أعلن المركز القومي للترجمة، طرح أحدث إصداراته بمنافذ البيع وبينها كتاب «مدريد الإسلامية.. الأصول الخفية لعاصمة مسيحية»، تأليف دانيال خليل بن أمية، وترجمة وتقديم خالد سالم.

وحسب كلمة الترجمة على ظهر الغلاف: «هذا الكتاب طرح جديد وامتداد لما قيل مسبقا حول الأصل العربي لاسم العاصمة الإسبانية الذي ظل قرونا يمثل جدلا بين المختصين في التاريخ واللغة، إلى أن عُثر عليه في كتب تاريخ الأندلس العربية، وبعد جدال طويل استقر على أنّ كلمة «مجريط» مكونة من كلمتين، مجرى واللاحقة اللاتينية «إيت» التي تعني الكثرة، أي كثرة المجاري المائية الجوفية التي بنيت عليها هذه المدينة في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي عل يد الأمير محمد الأول لتكون ثغرا بين طليطلة وعاصمة الخلافة الأموية قرطبة

وكان السائد حتى الآن على تسمية هذه العاصمة الأوروبية التي بناها العرب اسم مدريد العربية، وجاء دانيال خليل ليضع كتاب بعنوان «مدريد الإسلامية» على اعتبار وجود العنصر البربري في صناعة الأندلس منذ الفتح أو الغزو، إلى سقوط غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس عام 1492، ومن المؤكد أنّ لديه أسبابه لذا التغيير وهو ما يقدمه الكتاب.