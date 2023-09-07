«القومي للترجمة» يصدر طبعة جديدة من رواية «دون كيخوتة»

أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، طبعة جديدة من رواية «دون كيخوتة دي لامنشا» لميجل دي ثربانتس، وإعداد إدوارد ألونسو، وترجمة عبير عبد الحافظ، ومراجعة سري محمد عبد اللطيف.

معلومات عن «دون كيخوتة دي لامنشا»

وحسب كلمة الناشر على غلاف الكتاب «دون كيخوتة دي لامنشا»: «في تاريخ كل أمة على اختلاف موقعها الجغرافي وخصائصها البشرية كتاب يعده أهله كتابهم الأوحد، يقدمونه في كل العصور بصفته قاموسهم الإنساني ودليلهم على الوجود، يمتد موثقا تاريخهم وحاضرهم ويستلهم في ذات الوقت المستقبل الذي ستكون عليه هذه الأمة في كل العصور القادمة، وإذا تحدثنا عن الأدب الناطق بالأسبانية ي يتصدره بلا منازع رواية دون كيخوته دي لا مانتشا في جزأيها الصادرين في عام 1605 و1615 على التوالي للكاتب الإسباني الفذ ميجيل دي ثربانتس (1547- 1616)».

أسباب أهمية رواية دون كيخوتة

وتابع: «تكمن أهمية الرواية في كونها بوابة أطل منها نموذج الرواية الحديث بتأثيرها منقطع النظير على جميع الثقافات العالمية، بما في ذلك الفكرة والموضوع والبنية الأسلوبية وتكنيك الحكي والشخوص، وغيرها من العناصر الروائية التي خلقت القالب الروائي العالمي».