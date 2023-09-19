تنظيم قافلة طبية لدعم المرضى الأكثر احتياجا في الزقازيق وأبو كبير بالشرقية

نفذت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضا ومريضة من غير القادرين بقرى النخاس والحلبي وكفر الأشراف بمركز الزقازيق، وقريتي كفر النصيري وهربيط بمركز أبو كبير.

الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات

وقال عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن تنظيم القافلة جاء ضمن حزمة من المساعدات والدعم في إطار خطة عمل مكتملة، أولها المنظومة الطبية المعنية بتقديم الخدمات الطبية لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، وعمل أشعات وتحاليل لعدد 44 حالة.

الكشف والفحوصات الطبية مجانا للجميع

وأوضح أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.