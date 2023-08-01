ميرنا وليد تُقدم أغاني استعراضية في «قمر الغجر» لأول مرة

تواصل الفنانة ميرنا وليد، البروفات الخاصة بمسرحية «قمر الغجر» التي تعاقدت على بطولتها مؤخرًا، بعد اعتذار الفنانة رانيا يوسف، ومن المُقرر عرضها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وعلمت «الوطن»، أنّ ميرنا وليد، ستطل على جمهورها من خلال مسرحية «قمر الغجر»، بشكلٍ جديد تمامًا، حيث تُقدم أغانٍ واستعراضات لأول مرة في مشوارها الفني، إذ تخضع لبروفات مكثفة حاليًا، وترغب في خروج التجربة على مستوى عالٍ من التميز والاحترافية.

أبطال مسرحية قمر الغجر

مسرحية قمر الغجر من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم ريم أحمد، آمال رمزي، رضا الجمال، وشادي سرور، وهي من إخراج الدكتور عمرو دوارة.

تفاصيل عودة ميرنا وليد للسينما بعد غياب

وفي سياق آخر، تعود الفنانة ميرنا وليد، إلى عالم السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، والذي امتد لأكثر من 21 عامًا، وذلك من خلال فيلم فرنسي جديد يحمل اسم «الورقة الثالثة» la troisieme feuille.

ويضم الفيلم الجديد مُمثلين من جنسيات مُختلفة، أبرزهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وكذلك التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري.