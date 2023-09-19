الصين تفعل استجابة طارئة للفيضانات في 9 مناطق

أعلن المقر الوطني الصيني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، اليوم /الثلاثاء/، تفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات في 9 مناطق على مستوى المقاطعات.

مناطق معرضة للفيضانات

وأوضح المقر - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن هذه المناطق تقع في جيانجسو وآنهوي وشاندونج وخنان وهوبي وقويتشو وشانشي وتشونجتشينج وسيتشوان، مشيرًا إلى إرسال السلطات فرق عمل إلى تشونجتشينج وسيتشوان.

توقعات بأمطار غزيرة

وأشارت التوقعات إلى أن أمطارًا غزيرة ستجتاح هذه المناطق المذكورة بدءًا من الاثنين الماضي، فيما قد تشهد بعض الأماكن عواصف رعدية ورياحا شديدة.

مراقبة منسوب المياه

وتم حث الحكومات المحلية على مراقبة منسوب المياه عن كثب وتعزيز الاستجابة للكوارث الطبيعية والفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان سلامة خزانات المياه ومعالجة التشبع بالمياه في المناطق الحضرية بأسلوب مناسب.