11 نصيحة من الأرصاد الجوية لموجة العواصف الترابية والأمطار في طقس اليوم

عدد من النصائح والإرشادات، وجهتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين، استعدادا لموجة التقلبات الجوية، وانخفاض الرؤية الأفقية فى حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ أشارت خرائط الأقمار الصناعية، إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية.

نصائح الأرصاد الجوية

ومن خلال صفحتها الرسمية، وجهت الأرصاد الجوية، عدة نصائح يجب اتباعها في حالة الخروج من المنزل اليوم، خاصة السائقين على الطرق، حيث تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة والرياح الهابطة من السحب الرعدية.

- الحرص على وضع الكمامة على الأنف والفم، أو احرص على لف منديل مبلل على الأنف والفم.

- احمي عينيك قدر الإمكان.

- احرص على الاحتماء من الأتربة في حالة زيادة سرعات الرياح العالية.

- بالنسبة للسائقين على الطرق، حاول أن تتجنب القيادة أثناء انخفاض معدل الرؤية الأفقية الناتجة عن الرمال أو خلالها.

- فى حالة العاصفة الترابية، هدئ السرعة على الطريق.

- حاول أن تنسحب من الطريق بأمان فى حالة وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، ولا تنتظر حتى تدهور الرؤية الأفقية.

- اسعى إلى الخروح من الطرق السريعة في تلك الأوقات.

- لا تقف تحت أي مباني متهالكة أو أشجار أو لوحات إعلانية.

- لا تلمس أعمدة الإنارة في حالة الأمطار الرعدية.

- يجب الابتعاد عن النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.

- عند قيادة السيارة خلال الأمطار الرعدية، خفف السرعة واعمل على تشغيل الكشافات.