مسؤول ورشة الكتابة المسرحية بمهرجان المسرح العربي: نهتم بتثقيف ومساعدة المواهب

عبر الكاتب ميشيل منير، مسؤول ورشة الكتابة المسرحية بمهرجان المسرح العربي الذي أقيم في الإسكندرية، عن سعادته بانضمام مجموعة من الشباب لتعلم أساسيات الكتابة المسرحية بشكل صحيح، مشيرا إلى أن الكثير من الشباب يمتلكون الموهبة، لكنهم يحتاجون إلى مثل تلك الورش لإبرازها، مؤكدا أن مهرجان المسرح العربي اهتم بالتثقيف ومساعدة المواهب الشابة.

وأضاف «منير» في بيان اليوم عقب انتهاء مهرجان المسرح العربي، أن الورشة كانت عن الفكرة والصراع وكيفية عمل المسرحية وبداية ونهاية جيدة لها، كما تم عمل تمارين للحاضرين للورشة.

ورشة الكتابة المسرحية

وأشار إلى أن الورشة تضمنت كيفية استذكار كل شخصية واستخراج ابعادها، واستغلال الزمان والمكان.

وأوضح أنه من ضمن فعاليات المهرجان الثقافية الاهتمام بالكتب حيث جرى حفل توقيع لكتابه «بيجي برزقه» وتوزيع نسخ مجانية على الجمهور، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة أن القائمين على المهرجان واعيين، ويريدون إرجاع الكتاب الورقي مرة وأخرى وعودة إقبال الناس على القراءة.

كتاب «بيجي برزقه»

وتابع أن كتابه «بييجي برزقه» هو الكتاب التاسع له من فئة الكتابة الساخرة، ويتحدث عن الأشخاص الذين لا يخططون لحياتهم، موضحا أن الإنسان إذا لم يسعى لم يصل إلى حلمه.وأشار إلى أن الكوميديا موجودة مع الناس ونستطيع أن نستخرجها من أبسط المواقف، معبرًا عن سعادته في بأن من يقود المهرجان شباب.