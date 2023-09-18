متحف سوهاج القومي ينظم ورش تعليمية للطلاب في النحت والتلوين على الجبس

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان له، إن متحف سوهاج القومي نظم اليوم مجموعة ورش تعليمية مختلفة بالتعاون مع طلبة التدريب الصيفي، تناولت النحت والرسم والتلوين على خامات مختلفة مثل «الجبس، السيراميك، القلل»، وكذلك ورشة عمل تابلوهات باستخدام الخيط والمسامير، وورشة الأثري الصغير.

وأشار قطاع المتاحف إلى أن فعاليات الورش تحت إشراف علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج، موضحا أن إدارة المتحف اصطحبت المشاركين بالورش في جولة إرشادية تعرفوا فيها على مقتنيات المتحف المتميزة.

استمرار فعاليات برنامج التدريب الصيفي

وفي نفس السياق، استمرت اليوم فعاليات برنامج التدريب الصيفي الذي يقيمه متحف سوهاج القومي للمجموعة الثانية لطلبة كليات الآثار والترميم والإرشاد السياحي وأقسام التاريخ والحضارة بكلية الآداب وطلبة معاهد السياحة والفنادق.

التعريف برسالة المتاحف

وأوضح متحف سوهاج القومي، أن هذا التدريب يهدف إلى التعريف برسالة المتاحف، وجميع إدارات المتحف، والإرشاد المتحفي وأيضًا عمل جولات ميدانية خارج المتحف.