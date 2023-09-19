رئيس جامعة سوهاج يصرف مكافأة للعاملين بمناسبة المولد النبوي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف شهر من الراتب الأساسي مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، واستعداداً لانطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023-2024.

الجامعة لا تدخر جهداً في دعم موظفيها

وأكد «النعماني» أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في دعم ومساندة موظفيها والمنتسبين لها، تقديراً لجهودهم المبذولة، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الحالية، كجزء من مسئوليتها تجاه العاملين وأسرهم.

صرف مكافأة شهر من الأساسي بحد أدنى 600 جنيه

وأوصح رئيس جامعة سوهاج أن القرار ينص على صرف مكافأة شهر من الأساسي بحد أدنى 600 جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإدراتها والمستشفيات الجامعية، حيث تصرف لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والعمالة المؤقتة.