ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من 6 آخرين في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» من القبض على شخصين لقيامهما بالنصب على 6 أشخاص، من خلال تلقي مبالغ مالية بلغت جملتها مليون ومائة وخمسين ألف جنيه، بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون ردها.

الحصول على مبالغ مالية من الضحايا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة المنشاة محضرًا من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن قيام شخصين بالنصب على 6 مواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.

المتهمان غررا بالضحايا بالأرباح الشهرية

وبالفحص تبين ورود بلاغ من «محمد ر ا ر»، 35 سنة، سائق، و5 آخرين مقيمين في دائرة محافظة سوهاج، بتضررهم من كل من: «عمر ش ع ح»، 29 عامًا، عامل، مهني وشريك فـي محل خاص و«أحمد ر ر ع»، 26 عامًا، حاصل على ليسانس ترجمة وصاحب محل خاص ومقيمان دائرة المركز، لقيامهما بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت «1.150.000» مليون ومائة وخمسين ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني، مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون ردها.

المتهمان اعترفا بالجريمة

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق، تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.