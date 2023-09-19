جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي للصم ولغة الإشارة

احتفل مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، باليوم العالمي للصم واليوم العالمي للغة الإشارة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب الصم وذويهم.

الجامعة تهتم بالطلاب ذوي الهمم

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلاََ لرؤية مصر 2030، تسعي لإتاحة التعليم بجودة عالية دون التمييز بين الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة تهتم بالطلاب ذوى الإعاقات بشكل خاص، فتعمل دوماً على تحسين مستوى جميع الخدمات التعليمية المقدمة لهم، كما تحرص على دمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم الأسوياء، وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة فى المجتمع.

دمج ذوي الهمم في المجتمع

وفي كلمته أوضح الدكتور عبدالناصر يس أن الجامعة تحرص في ضوء توجهات القيادة السياسية، على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التدريبية لدعم ذوي الإعاقة، بهدف إدماجهم مع زملائهم، ومؤكداً على أن إدارة الجامعة لا تتوانى عن تقديم كل ما تستطيع توفيره للطلاب ذوي الإعاقة خاصة الصم، للتيسير عليهم وذويهم طوال فترة دراستهم الجامعية.

ومن جانبه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن اليوم يمثل الاحتفال باليوم العالمي للصم الذين هم جزء أساسي لا يتجزأ من كيان الجامعة، مشيداً بما يقدمه المركز من خدمات وأنشطة واحتفالات للطلاب ذوي الإعاقة عامة، وموجهاً شكره للقائمين على مركز «نور البصيرة» واهتمامهم ورعايتهم للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة.

ووجه الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، في كلمته شكره وتقديره لرئيس الجامعة لرعايته واهتمامه بالطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة، كما أكد على حرص مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة على الإحتفال بكل المناسبات التي تخص الطلاب الصم الذين أصبحوا من نسيج الجامعة، مضيفاً انه تم تسليم شهادات تقدير لطلاب كلية الطب الذين اجتازوا ورشتى المصطلحات الطبية بلغة الإشارة، وفنيات التعامل مع ذوي الاعاقة .

وأضافت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز أن الاحتفال بدأ بالسلام الجمهورى الذي أداه الطلاب الصم بالجامعة، بقيادة أمل البارودى مترجمة لغة الإشارة بالجامعة، ثم القرآن الكريم للطالب طه حسين طالب قاهر التوحد، ثم عدد من الفقرات الفنية.