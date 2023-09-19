«الستات» يحيي ذكرى رحيل الفنان جميل راتب: «ترك بصمة لمحبيه»

عرض برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، تقريرا خاصا في ذكرى رحيل الفنان جميل راتب الذي قدم أعمالًا مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره الذي أحبه.

قدم أكثر من 200 فيلم على مدار 40 عاما

وقالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن الفنان الفنان جميل راتب صاحب أشهر إفيه «بيع يا لطفي»، والذي قرر دراسة التمثيل في السر، بعيدًا عن عائلته التي كانت ترفض عمله في الفن، وكان أول ظهور سينمائي له عام 1946 من خلال فيلم «أنا الشرق» من بطول الممثلة الفرنسية الشهيرة كلود جودار، والذي حصل على الممثل الأول والأفضل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر، وقدم للسينما المصرية أكثر من 200 فيلم على مدار 40 عام».

الستات ما يعرفوش يكدبوا

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة «cbc»، تقدمه منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبه الأباصيري، ويُذاع يوميًا من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا، يقدم خلالها نشرة إخبارية تهم الأسرة والمرأة والطفل، ويسلط الضوء على النماذج الإيجابية الناجحة في المجتمع من جميع فئات المجتمع، كما يقدم نصائح اجتماعية للمرأة والرجل في إطار توعوي لأهم المواقف المشتركة بينهما.