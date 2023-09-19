موقف إنساني لـ أشرف مصيلحي مع فنانة شهيرة.. «عمري ما أنسى وقفته معايا»

صدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني وخارجه، عقب رحيل الفنان أشرف مصيلحي، الذي ودع الحياة إثر إصابته بمرض نادر هاجم مناعته وجسده، حتى توفي بعد مسيرة فنية قصيرة ومميزة عن عمر ناهز 49 عامًا، ولكن السيرة الطيبة تظل حاضرة في الأذهان والقلوب بالمواقف الإنسانية الذي قدمها الغائب في حياته، ليتذكرها محبوه بعد رحيله.

موقف إنساني للفنان أشرف مصيلحي

وبعد رحيل الفنان أشرف مصيلحي، خرج محبو الراحل للحديث عن المواقف الإنسانية التي كان يقوم بها، ولا تزال في ذاكرتهم، ولعل من بينهم الفنانة إنجي خطاب التي روت موقفا محفورا في ذاكرتها، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، قائلةً: «عشان تعرفوا ليه كل الفنانين بيشكروا في أخلاق أشرف وإن فعلا الإنسان سيرته الحلوة بتفضل عايشة».

«موقف حصل معايا أنا شخصيا معرفتي بأشرف مصيلحي الله يرحمه ويغفر له»، عبارة بدأت من خلالها الفنانة إنجي خطاب الحديث عن علاقتها بالفنان الراحل أشرف مصيلحي، وموقفه الذي قام به معها ولا تزال تتذكر كواليسه رغم إنه كان في بداية مشوارها الفني، «أول تعارف كان من خلال مسرحية حوش بديعة كنا بنمثل فيها سوا ودي كانت أول مسرحية أعمل فيها دور البطولة النسائية، بعد دوري في مسلسل وش تاني عام 2016، كانت بتتعرض على مسرح بيرم التونسي في إسكندرية، عرضنا المسرحية حوالي شهر ونصف، كان في فنانة بتعمل الدور قبلي واعتذرت عن العمل قبل العرض بيومين».

وتابعت «إنجي»: «كان مطلوب مني احفظ الدور كامل واتعلم استعراضات وأغني في يومين بس، والمخرج طلب من كل فناني العمل يحضروا معايا البروفات عشان يساعدوني احفظ بسرعة ولكن لم يأت أحد لمساعدتي سوى أشرف مصيلحي».

رغم عرض الفنان أشرف مصيلحي للمسرحية في الإسكندرية على مدار شهر ونصف، إلا إنه كان يسافر يوميًا للقاهرة حتى يظل رفقة أسرته، والذي تحدثت عنه الفنانة إنجي خطاب، «رغم إنه كان بيسافر كل يوم لأسرته في القاهرة عشان يبات معاهم وميسبش أسرته ليلة واحدة لوحدهم ويرجع تاني يوم، بقي يأخر نفسه ساعتين عشان يساعدني في البروفات، وسليمان عيد وأبو الليف حضروا البروفات وساعدوني كمان المحترمين الله يباركلهم، أشرف لقاني زعلانة وقتها قالي متزعليش عشان أنتي أصغر الفنانات في العمل سنًا وبقيتي بطلة المسرحية ولا يهمك إحنا معاكي لحد ما تحفظي».

واختتمت الفنانة الحديث عن الموقف الذي لا تستطيع نسيانه للفنان الراحل أشرف مصيلحي، قائلة: «عرضنا المسرحية وجابت أعلى إيرادات بفضل الله، أشرف كان في حاله جدا ومحترم جدا، وزميل بيساعد زملائه بمنتهى الحب والإخلاص، ألف رحمة ونور عليه المحترم والخلوق، ذكراه بتفضل عايشة، الخير مبيتنسيش وأنا عمري ما بنسى معروف اتعمل معايا».

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وتوفي الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض، ويعد أحد النجوم الملهمين في السينما والدراما المصرية، واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، واشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم «تيتو» و«خالتي فرنسا»، ومسلسل «كلبش» وغيرها.