هوية اليوم الوطني السعودي 2023.. احتفالات وإجازات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة وهوية اليوم الوطني السعودي 93، لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص، قبل أيام من أحتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 93، وتحتفل المملكة في شهر سبتمبر من كل عام بيومها الوطني، تخليداً لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية.

شعار وهوية اليوم الوطني السعودي 2023

في الوقت نفسه، كشف مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، شعار وهوية اليوم الوطني السعودي 2023، الذي جاء الشعار تحت اسم «نحلم ونحقق»، جاء ذلك الشعار يوضح رؤية المملكة 2030 والتي انطلقت منذ سنوات، في إنشاء العديد من المشروعات الصناعية والتجارية والتي تخدم أبناء المملكة في توفير حياة جيدة لهم.

إجازة وهوية اليوم الوطني السعودي 2023

بدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأن إجازة اليوم الوطني ستكون يوم السبت الموافق 8 ربيع أول 1445 والذي يوافق 23 سبتمبر 2023، لكل من العاملين في القطاع الخاص والغير ربحي بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية، وذلك وفقاً للمادة 24 من قانون العمل بالمملكة، مشددة على جميع المنشآت بالالتزام بالفقرة الثانية من المادة 24، مع الكشف عن شعار و هوية اليوم الوطني السعودي 2023 الذي سيكون تحت اسم «نحلم ونحقق».

احتفالات وهوية اليوم الوطني السعودي 2023

وعقب معرفة إجازة وهوية اليوم الوطني السعودي 2023، سنتعرف على الحفلات المقرر إقامتها احتفالا باليوم الوطني السعودي والتي تشمل حفل محمد عبده في جدة سوبر دوم، يوم 22 سبتمبر 2023 وستقام في الساعة الثامنة مساءً، وحفل الفنان ماجد المهندس في الدمام، يوم 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء، وحفل فرقة تعزف والجمهور يغني، في جامعة الأمير نورة، يوم 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء.