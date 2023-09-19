الأرصاد السعودية ترفع حالة التأهب القصوى في 6 مناطق.. سيول وأمطار

تشهد السعودية غدا الثلاثاء وحتى السبت 23 سبتمبر طقسا مضطربا، لذا أعلنت هيئة الأرصاد السعودية حالة التأهب القصوى على بعض مناطق المملكة، التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وجريان السيول ونشاط رياح.

رفع حالة التأهب القصوى

وقالت الأرصاد السعودية إنه جرى رفع حالة التأهب القصوى على مناطق مكة والمدينة وعسير وجازان والباحة والرياض، خلال الأيام الخمس المقبلة، إذ تشهد سقوط أمطار غزيرة يصاحبها نشاط شديد في الرياح وانعدام في الرؤية الأفقية، وذلك عبر صفحتها الموثقة على موقع التغريدات القصيرة «أكس».

وأضافت المركز الوطني للأرصاد، أنه يستمر سقوط الأمطار الرعدية على مكة، والمدينة، والشرقية، نجران، حائل، القصيم.

حالة الطقس اليوم في السعودية

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس اليوم في السعودية غير مستقر ومضطرب، إذ تشهد منطقة مكة أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية في المدى الأفقي، بينما تشهد المدينة المنورة رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 49 كيلومترا في الساعة، وتدني الرؤية في المدى الأفقي، ويستمر حتى الساعة 7 صباحًا، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح أن طقس اليوم بالسعودية يشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه جرى رفع الإنذار الأحمر وحالة التأهب القصوى بداية من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 10 مساءً.