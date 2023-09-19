كل ما تريد معرفته عن مبادرة أشبال مصر الرقمية.. متحدث «الشباب» يوضح

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مبادرة أشبال مصر الرقمية في إطار التوجه العام للحكومة المصرية وحرص الدولة على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، وفي ظل التأكيد الدائم للرئيس عبدالفتاح السيسي على حتمية الاهتمام ببناء الإنسان المصري وضرورة تزويده بأحدث وأفضل المهارات الرقمية والتكنولوجية، وتماشيا مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات التكنولوجية للمواطن المصري ما يشمل تزويده بكافة متطلبات العصر وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

مبادرة أشبال مصر الرقمية لإعداد جيل متميز

وكشف الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية، مؤكدا أن من أهداف ما يلي:

- إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تأسيس جيل من النشء مؤهل وقادر على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل في الجمهورية الجديدة.

مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية

وأضاف الشاذلي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة أشبال مصر الرقمية، منحة مجانية تقدمها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات للأجيال الصاعدة من الطلاب الدارسين في جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية ولمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للملتحقين، وعلى الراغبين في الالتحاق بـالمبادرة استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

وأشار إلى أهم الشروط للاستفادة من المبادرة التي من بينها ما يلي:

- أن تكون للمتقدم للمشاركة في مبادرة أشبال مصر الرقمية، رغبة حقيقية في تعلم التعامل مع وسائل التكنولوجيا بأسلوب غير تقليدي.

- استيفاء نموذج المشاركة بالموافقة على كل شروط المنحة.

- الجنسية: مصري / مصرية

- السن: من 12 إلى 17 سنة

- أن يكون المتقدم / المتقدمة من الملتحقين العام القادم (2023/2024) بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي فقط.

- أن يكون مقيدا بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية (حكومية / خاصة / تجريبية / دولية).

- لديه القدرة على التعامل بإجادة مع الحاسب الآلي.

- التفوق العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية (امتياز أو جيد جداً – الحصول على درجة 90% فأكثر في كافة المواد المطلوبة).

- موافقة الطالب وولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة.