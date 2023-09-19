هيفاء وهبي تكشف عن تفاصيل فيلمها الجديد

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن بدء تحضيرها لفيلم سينمائي جديد مع المخرج مرقس عادل، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

تفاصيل فيلم هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصورة لها مع المخرج مرقس عادل، وعلقت عليها قائلة: «فيلم جديد، من تأليف أ. هيثم سعيد وإخراج أ. مرقس عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، طرح المخرج فكرتين».

وتابعت الفنانة هيفاء وهبي قائلة: «فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن.. والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة.. برأيكم أي فيلم أنا اخترت».

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي قدمتها الفنانة هيفاء وهبي، كان فيلم رمسيس باريس، الذي قدمته بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم محمد سلام ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت ومحمود حافظ وأوس أوس وسامى مغاورى ومصطفى البنا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.