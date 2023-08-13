حسن أبوالروس بعد نجاح أغنية هيفاء وهبي الجديدة: «بهديها لمراتي»

تواصل أغنية هيفاء وهبي من كلمات الفنان حسن أبو الروس، تحقيق نجاح كبير منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتخطت مشاهدتها مليون مشاهدة.

وقال الفنان حسن أبو الروس، لـ«الوطن»، إنّه سعيد بالنجاح الذي حققته الأغنية، واختار شخصا لأهدائه الأغنية قائلا: «بهدي الأغنية دي لمراتي طبعا».

حسن أبو الروس يتحدث عن أغنية هيفاء وهبي

وتابع الفنان حسن أبو الروس بأنّه قرر تقديم هذه الأغنية لأنه بالفعل يحب هؤلاء الفنانات الذين تم ذكرهم وهم روبي وهيفاء وهبي ونانسي عجرم ونيللي كريم، قائلا: «قررت أوصف حبيبتي بكل حاجة حلوة في كل واحدة من الفنانات».

يذكر أن أغنية هيفاء وهبي للفنان حسن أبو الروس كتب كلماتها بنفسه، وهي من ألحان هدى حنتيرة، وتوزيع وميكس وماستر ناصر بيتس، وتقول كلمات الأغنية..

عودها هيفا وهبي

عيونها منه شلبي

احتليتي قلبي

ديه حكايتك حكايه

سمرا لونها روبي

صوتها لحن نوبي