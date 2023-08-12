حسن أبو الروس يكشف تفاصيل أغنية «هيفاء وهبي» من ألبومه الجديد

حقق الفنان حسن أبو الروس، نجاحًا كبيرًا بعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد التي تحمل اسم «هيفاء وهبي»، ويستعد خلال الفترة المقبلة لطرح باقي أغاني الألبوم واحدة تلو الأخرى.

الأغنية الثانية من ألبوم حسن ابو الروس

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان حسن أبو الروس عن تفاصيل الأغنية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة من الألبوم، مشيرًا إلى أنها تحمل اسم «سيبك من كلام الناس».

وكشف حسن أبو الروس، أن أغنية سيبك من كلام الناس تتحدث عن موضوع هام يعاني منه المجتمع خلال هذه الفترة، وهو الانتقادات التي يوجهها الأشخاص لبعضهم البعض.

يذكر أن حسن أبو الروس، طرح مؤخرا أغنية بعنوان «هيفاء وهبي» من كلماته، وألحان هدى حنتيرة، وتوزيع وميكس وماستر ناصر بيتس، وطُرحت الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ونجحت في تخطي نسبة المليون مشاهدة، وتقول كلماتها..

عودها هيفا وهبي

عيونها منه شلبي

احتليتي قلبي

ديه حكايتك حكاية

سمرا لونها روبي

صوتها لحن نوبي

عني أوعي تتوبي