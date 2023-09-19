«هندسة طنطا» تستقبل الأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل

استقبلت كلية الهندسة جامعة طنطا، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار «أطفال علماء لمستقبل أفضل»، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

اكتشاف الموهوبين والمتميزين

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على توجيه كل أشكال الدعم لمشروع جامعة الطفل، لدوره في اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال في مرحلة مبكرة، ورعايتهم وصقل مهاراتهم المختلفة، بهدف إعداد جيل جديد من الأطفال، قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى اقتصاديات منتجة، وقيادة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الجامعة تعمل على تنمية قدرات الأطفال المشاركين من خلال تقديم محتويات علمية متميزة، يسهل استيعابها، لتدريب الأطفال على التفكير العلمي والنقدي والإبداع وإتقان المعرفة والمهارات الأساسية.

أضاف الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، أن اليوم تضمن تنفيذ مجموعة من ورش العمل في مجال الرياضيات وتعريف الأطفال مفهوم استكمال البيانات وانواعه وتطبيقاته المختلفة، وتنظيم ورشة عمل تساعد الاطفال علي وضع تصور لمدينة ذكية مستدامة (مدينة صديقه للبيئة).