جامعة طنطا تنظم الملتقى التوظيفي السنوي الأول لطلاب كلية التجارة

افتتح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، الملتقى التوظيفي السنوي الأول لكلية التجارة جامعة طنطا، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في حضور الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

التواصل مع جهات العمل

أوضح الدكتور محمود سليم أن تنظيم هذا الملتقى التوظيفي بمشاركة أصحاب الشركات وممثلي مؤسسات التعليم الأساسي وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية، يأتي لتوفير فرص التدريب والعمل للطلاب والخريجين تنفيذا لتكليفات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بتحقيق التكامل والشراكة الفاعلة مع الشركات، في إطار تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومحاورها التنفيذية، موضحا أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من طلاب الخريجين، حيث يتيح لهم فرص التواصل الفعلي مع جهات العمل، فضلا عن تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل.

من جانبه أوضح الدكتور هانى الشامي أن الملتقى هو الأول في المحور التوظيفي الذي يقام في كلية التجارة جامعة طنطا، ويستقبل جميع منتسبي الكلية لفتح افاق كثيرة ومتنوعة للخريجين ولطلاب الفرق النهائية للاستفادة من ورش العمل التي أقيمت على هامش الملتقى في عدة محاور.

وفى السياق ذاته أضافت الدكتور دينا عبدالهادي أن الملتقى شهد تنظيم ورش العمل التأهيلية والإرشادية في الجوانب المهنية، إضافةً إلى توفير حوالي 1500 من الفرص الوظيفية والتدريبية في أكثر من 50 شركة.

ورش العمل

أوضحت الدكتورة ياسمين السنطيل انه نظراً للإقبال الشديد على الملتقى، تم زيادة عدد ورش العمل والجلسات النقاشية التي تقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني والتي جاءت تحت عناوين «Carver Readiness و How Much is Your Mind وPersonal Branding» وحاضر بها مجموعه من المتخصصين بمجال كتابة السير الذاتية وكيفية استغلال المواهب وكيفية إدارة المهارات لصناعة بيئة عمل منتجة.

شهدت الفعاليات حضور الدكتور أسامة بدر المستشار الأكاديمي لمركز التطوير المهني والدكتورة ياسمين السنطيل مدير وحدة متابعة الخريجين، والدكتور سامح سراج مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والدكتورة نيرة عبدالدايم مدير مركز التطوير المهني.