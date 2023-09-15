نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. الأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة طنطا

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات في المرحلة الأولى والثانية، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بجامعة طنطا، بعد الانتهاء من تسجيل رغباتهم وغلق موقع التنسيق يوم الثلاثاء الماضي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة جامعة طنطا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة جامعة طنطا، من المقرر إعلانها بعد الانتهاء من عملية المراجعة، بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات ومعاهد جامعة طنطا

الأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة طنطا في المرحلة الثالثة

- صورة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني.

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية.

- نموذج ج.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور، من مكتب التجنيد.

- شهادة التفوق الرياضي في حالة الطلاب الحاصلين على حوافز رياضية.

الأوراق الخاصة بكل كلية أو معهد:

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- شهادات التقديرات أو الدرجات العلمية الأخرى، في حالة الالتحاق بكليات أو معاهد تتطلب ذلك.

- شهادة المعادلة بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج مصر.

- شهادات اللغة الأجنبية، في حالة الالتحاق بكليات أو معاهد تتطلب ذلك.

- شهادات اختبارات القدرات، في حالة الالتحاق بكليات أو معاهد تتطلب ذلك.