 تحليل عشوائي لـ70 لاعبا وإداريا بدوري مراكز الشباب 

تواصل وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، منافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز

وأكد بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة اليوم، أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وأضاف البيان، أن الجهات المعنية بدوري مراكز الشباب قامت اليوم، بإجراء تحاليل بشكل عشوائي أثناء إقامة مباراة مركز مسجد الخضر مع مركز شباب اسطنها بالمنوفية، وذلك لـ70 فردا من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، بحضور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالوزارة.

نتائج سلبية لعينات التحاليل

وجاءت جميع العينات سلبية، على أن يجرى تباعًا سحب عينات مُماثلة في كافة محافظات الجمهورية بشكل مفاجئ وعشوائي خلال منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.