«مستقبل وطن» يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة والخطط التنظيمية

عقدت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، اجتماعًا بحضور النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد بالحزب، والأمناء المساعدين وهيئة مكتب أمانة التنظيم وأمناء محافظات وتنظيم الحزب بجميع محافظات الجمهورية.

حزب مستقبل وطن

وناقش الاجتماع عددا من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل، وذلك في المقر الرئيسي للحزب، كما تضمن تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.

ملحمة البناء والتنمية

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، دعم الحزب للدولة المصرية ومؤسساتها، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك رؤية وطنية يتم تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن الالتزام والتواجد بين المواطنين هما أساس نجاح العمل الحزبي.

ومن جانبه، أشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأهمية تلك اللقاءات التنظيمية التي تتميز بالشفافية والمصارحة لمناقشة الأمور التنظيمية والسياسية كافة، و التقييم الدائم للأداء.

وفي نفس الوقت، طالب النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد بالحزب، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمي للحزب.