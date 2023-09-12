«مصر الحديثة»: الجمهورية الجديدة العصر الذهبي للشباب والمرأة

قالت الدكتورة تقى شاهين، عضو الأمانة المركزية للشباب بحزب مصر الحديثة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف تمكين الشباب والمرأة وقضايا النشء على رأس أولويات الحزب، وخير دليل على ذلك تواجد ممثلة الحزب اليوم «امرأة شابة».

تمكين الشباب والمرأة

وأضافت «شاهين» خلال كلمتها في ملتقى شباب مصر، أن الشباب والمرأة والنشء ثلاثية تنمية مصر وضمان الاستدامة للإصلاح والتنمية، داعيا لمزيد من تمكين الشباب.

وأشارت إلى أن حزب مصر الحديثة يعمل بكل جهد مع الدولة للنهوض بقضايا الشباب والنشء، وإعطائهم الأولوية من خلال مشروعاته المختلفة، لذلك نرى تواجد شباب الحزب في مختلف المناصب، فضلا عن إدراج الحزب للشباب في الاستحقاقات المحلية المقبل.

وأكدت أن الحزب يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات لتعظيم طاقات النشء وتكثيف الجهود لخروج أجيال قادمة قادرة على القيادة السوية، مشيدة بعصر الجمهورية الجديدة، معتبراه العصر الذهبي للشباب والمرأة في التمثيل داخل جميع الاستحقاقات، وأصبح ذلك التمكين حقيق ليس مجرد شعار.