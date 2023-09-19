أمير كرارة ومحمد جمعة أول الحضور في عزاء الفنان أشرف مصيلحي

بدأ عزاء الفنان أشرف مصيلحي، قبل قليل، داخل مسجد المشير، بالقاهرة الجديدة، حيث وصل عدد من الأصدقاء وأسرته قبل قليل.

عزاء الفنان أشرف مصيلحي

وتوافد عدد من الفنانين، لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان أشرف مصيلحي، منهم أمير كرارة، ومحمد جمعة، ودينا فؤاد، وآخرين.

وامتدت مسيرة الفنان أشرف مصيلحي، على مدار عقدين تقريبًا، حيث انطلقت رحلته الفنية، منذ مطلع الألفية الجديدة، من خلال فيلم «بونو بونو» إنتاج عام 2000، وهو من بطولة نادية الجندي، وياسر جلال، وعزت أبو عوف، ومحمد مختار، وغادة إبراهيم وآخرين، وإخراج علي عبد الخالق.

وواصل الفنان أشرف مصيلحي، رحلته في محراب الفن، حيث قدّم بعدها العديد من التجارب الدرامية والسينمائية، منها فيلم «الأبواب المغلقة»، و«أسرار بنات»، و«سحر العيون»، و«أول مرة تحب يا قلبي»، و«رجل في زمن العولمة 2»، و«فريسكا»، و«خالتي فرنسا»، و«تيتو»، و«سيد العاطفي» وغيرها.

وكانت المخرجة منال الصيفي، قد تحدثت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن موقف زملاءها بالوسط الفني، بعد تراجع الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، في الأيام الأخيرة من حياته، حيث قالت إن «عدد كبير من الفنانين يدعموننا ويطمئنون دائمًا على أشرف، ومنهم الفنانة منة شلبي، التي تتواصل معنا، وأرسلت أطباء لمتابعة حالته الصحية، وهناك الفنان محمد هنيدي أيضا وغيرهم».