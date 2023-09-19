رئيس البورصة يستعرص خطة العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة

التقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، مع نحو 90 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين لشركات الوساطة في الأوراق المالية، في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة بالقرية الذكية.

الشركات حجر الزاوية في أنشطة سوق المال

أكد رئيس البورصة المصرية في بداية الاجتماع، أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكل شركات الوساطة الأعضاء في البورصة، حيث أن تلك الشركات تعتبر حجر الزاوية في أنشطة سوق المال.

تطوير نظام التداول وإنشاء البورصة العقارية

كما عرض الشيخ محاور العمل في الفترة المقبلة، التي ستشهد تطوير نظام التداول وإنشاء البورصة العقارية، وكذلك استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وإطلاق سوق الكربون.

التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية

واستعرض الشيخ التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية والتي قامت البورصة المصرية برفعها للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لإعتمادها، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.

كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.