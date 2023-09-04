رئيس البورصة: استقطاب الشباب وشركات التكنولوجيا لرفع كفاءة سوق المال

قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنّ الشباب الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.

رفع كفاءة سوق المال وتحقيق الشمول المالي

وأكد رئيس البورصة المصرية، العمل على استقطاب المزيد من الشباب والشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة، والتأكيد على التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال، وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي، في ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.

تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدرات القطاع المالي

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني الاستثماري والتمويلي، بما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

جاء ذلك على هامش فاعليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب، وذلك خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، و لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.