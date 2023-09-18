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البورصة تحقق قمة تاريخية جديدة.. و9 مليارات جنيه مكاسب سوقية

كتب:

وليد عبد السلام
04:22 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لتواصل تحقيق مستويات تاريخية، وسط مكاسب سوقية بلغت 9 مليارات جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.42%، في ختام التعاملات ليغلق عند قمة تاريخية جديدة 19751.78 نقطة.

وترصد، الوطن، أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين في السطور التالية:

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس70» يرتفع 0.94%   

وارتفع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 3890.71 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.73%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.73% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5724.02 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 2.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 961.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 78.891 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 9 مليارات جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.335 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.

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بقلم وليد عبد السلام