هاني رمزي وهند صبري يصلان عزاء الفنان أشرف مصيلحي

بدأ توافد عدد كبير من الفنانين إلى مسجد المشير بالقاهرة الجديدة لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز 49 عاما.

أبرز الحاضرين في عزاء أشرف مصيلحي

ووصل عزاء أشرف مصيلحي حتى الآن، هاني رمزي، ومادلين طبر، وخالد جلال، ومحمود فارس، وليلى عز العرب، وميار الغيطي، مراد مكرم، هند صبري.

وابتعد الفنان أشرف مصيلحي، عن الساحة الفنية منذ عامين تقريبًا، حيث كان مسلسل «الطاووس» الذي عُرض عام 2021 آخر أعماله الفنية، وتعاون فيه مع جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، والعمل من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان الفنان أمير كرارة، أثنى على السمات الذي كان يتمتع بها الفنان أشرف مصيلحي، وعدم افتعاله أي أزمات مع أصدقائه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «لكل الناس اللي بتضرب في بعض، وبيشتمو بعض، ومبيحترموش بعض، ولا بيحترموا نفسهم.. قلبوا في الفيس بوك دلوقتي وأنتو تفهموا إن اللي بيبيقي هي السيرة والسمعة والأعمال الطيبة.. ألف رحمة ونور عليك يا راجل يا طيب».