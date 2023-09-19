اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني: انتخابات الرئاسة «تعددية وتنافسية»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الحوار الوطني: انتخابات الرئاسة «تعددية وتنافسية»

«مجلس الأمناء»: مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيا ودعم حرية عمل الأحزاب

تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فيها باعتبارهم هدفاً أسمى لأى عملية سياسية

«محسب»: نحتاج إلى تعزيز مساحات الثقة والبعد التام عن خطاب التخوين والتشكيك

أرشيف «الوطن» عن نصر أكتوبر المجيد وثائق إسرائيلية سرية: توقعنا الحرب فى 1975

إيلى زعيرا: لجأنا إلى 848 مركز تنصت.. ولم نرصد أى شىء عن «استعدادات مصر»

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض «سيتى سكيب مصر 2023» أكبر معرض عقارى فى أفريقيا

أكثر من 70 عارضا من الشركات العقارية فى مصر والعالم يقدمون أرقى التصميمات الهندسية

«إنفورما ماركتس» تعلن عن رعاة النسخة الثانية عشرة من المعرض للعام الجارى

«القوصى»: نستهدف توفير لقاءات مختلفة بين أكبر المستثمرين والمطورين العقاريين

«مدبولى» فى أول اجتماع للمجلس الوطنى: إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر قريباً

القناة تسعى لحماية هوية مصر وتعزيز الوعى بحضارتها العريقة

الحكومة تبحث تعزيز التعاون مع الصين وزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجارى بين البلدين

تاريخ حي على الشاشات

أفلام وسلاسل وبرامج تحمى «الثراء الثقافى لمصر».. و«الدرينى»: نهدف لأن تكون رافداً معرفياً كبيراً للمصريين

«أفلام الشخصيات»: قراءة جديدة للتاريخ عبر حياة الرموز وآخرها «هيكل»

«سعيد»: «الوثائقى» من أذرع القوى الناعمة ويحمى تاريخنا من التزييف

«الجزار»: آلية لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة

المشروعات تشمل «الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة» فى عدد من المدن

«الوطنية» تعلن الاستعدادات لانتخابات الرئاسة اليوم

«تنفيذى الهيئة» يعد تقريراً بانتهاء جميع التكليفات والتوجيهات لإجرائها

«كولر» يجهز قوة الأهلى الضاربة للقاء بطل إثيوبيا

«أوسوريو» يجرى تغييرات على تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

الصفحة الثانية

من «سدس الأمراء» والمحروسة: «كمِّل يا ريس»

«الحوار الوطنى» يعلن مبادئ إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية

مجلس الأمناء: استكمال مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً.. دعم حرية عمل الأحزاب.. دعم الصحافة والإعلام.. تعديل قوانين الانتخابات

د. أيمن محسب: نحتاج إلى تعزيز مساحات التفاهم والثقة.. والبعد التام عن خطاب التخوين والتشكيك

مقرِّر «الاستثمار»: بيان «الأمناء» عن انتخابات الرئاسة وثيقة للتعامل مع أهم استحقاق دستورى

الصفحة الثالثة

القناة تسعى لحماية هوية مصر وتعزيز الوعى

الوثائقية «تاريخ حى» على الشاشات

حصاد 8 شهور.. أفلام وسلاسل وبرامج تحمى «ثراء مصر الثقافى»

«الدرينى»: نهدف لأن تكون رافداً معرفياً كبيراً للمصريين.. و«هويدا»: أسهمت فى نشر الوعى بالتاريخ والحضارة

أفلام الشخصيات.. قراءة للتاريخ عبر حياة المشاهير

«هيكل.. سيرة الأستاذ» أحدث أفلام الشخصيات التاريخية بمناسبة مئوية ميلاده

«سلاسل أكتوبر».. درة الإنتاج احتفالاً باليوبيل الذهبى للنصر

«عن قرب».. عين كاشفة عن دور مصر من أفريقيا إلى لبنان

أستاذ علوم سياسية: البرامج الوثائقية أكثر تأثيراً فى الجمهور وتحمى التاريخ من التزييف

شريف سعيد: طمس الهوية يبدأ بانهيار اللغة.. واقترحت على «الحوار الوطنى» تدريس التاريخ إجبارياً

رئيس «الوثائقية»: نحكى تاريخنا لنحميه من التزييف.. والفيلم الوثائقى من أذرع «القوى الناعمة»

الصفحة الرابعة

«الوطن» تواصل إبراز عدد من الموضوعات المميزة من أرشيفها فى «اليوبيل الذهبى» لحرب أكتوبر المجيدة:

«الوثائق السرية» لـ«المخابرات الإسرائيلية» عن «نصر أكتوبر»: كنا نتوقع الحرب فى 1975

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لجأنا إلى 848 مركز تنصت.. ولم نرصد أى شىء عن «تجهيزات الحرب»

إيلى زعيرا: «المخابرات الأمريكية» قالت إن «إجراءات مصر دفاعية وليست هجومية».. ولم نتخيل استخدام مصر لـ«الصواريخ» بدلاً من «الطائرات»

أكثر من 98% من الجيش عرفوا بموعد الحرب «فى يومها»

«السادات» شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.. لكنه فى الأمور العسكرية «متزن وحريص ومنضبط»

مصر أسقطت طائرة بدون طيار من كل 3 أطلقناها والواحدة كلفتنا «ربع مليون دولار».. والقوات الجوية امتلكت «صاروخاً» لم نعرف عنه شيئاً قبل «الحرب».. ومصر امتلكت صواريخ «أرض - أرض» تستطيع ضرب «تل أبيب» من «بورسعيد» فى «73»

مصر خططت لامتلاك «طائرات متطورة» لقصف «تل أبيب» والمطارات فى 1975 وطائرة «توبيلوف» مصرية أطلقت صاروخ «كيلط» على «تل أبيب» أول أيام الحرب

الصفحة الخامسة

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023 أكبر معرض عقارى

أكثر من 70 عارضاً من الشركات العقارية يقدمون أرقى التصميمات الهندسية فى نظم البناء.. و«إنفورما ماركتس» تعلن عن رعاة النسخة الثانية عشرة من المعرض

«سكاى أبوظبى» تقدم أقوى العروض بـ«سيتى سكيب 2023».. إطلاق One Residence أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية

الصفحة السادسة

«الجمال»: الاستدامة توفر حلولاً مبتكرة لجذب الاستثمار للقطاع العقارى المصرى

المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة «GV للاستثمارات»: إطلاق مبادرة «صنع» لتوفير مصانع جاهزة للمستثمرين بمدينة «طربول»

يجب التركيز على جذب الاستثمار الأخضر من كيانات التمويل العالمية.. والأبنية الخضراء تسهم فى خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.. وتلبية رغبات العملاء الأجانب لتصدير العقار المصرى

«ميدار».. مستقبل تطوير المدن المصرية برؤية عالمية

الصفحة السابعة

الصفحة الثامنة

«القمزى - مصر» تحقق مبيعات تتخطى 8 مليارات جنيه خلال عام.. وتطلق خطة توسعية بالسوق المصرية

ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة الشركة: نشارك فى «سيتى سكيب مصر 2023» بوحدات فاخرة بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالى

نبدأ فى الخطوات التنفيذية للمشروعات بمجرد الحصول على القرارات الوزارية والتراخيص.. والوحدات تُسلَّم كاملة التشطيبات بالتكييفات والمطابخ.. وطرح مرحلة جديدة للتنفيذ بالمشروع قريباً بتكلفة 700 مليون جنيه

«صروح للتشييد والبناء» تشارك بمعرض سيتى سكيب وتقدم عروضاً خاصة لعملائها خلال أيام المعرض

المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية: التركيز على الارتفاع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتنا

«ماستر جروب» تستعد لتسليم المرحلة الأولى من مشروع «ذا سيتى» فى ٢٠٢٤

المهندس محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب: الانتهاء من ٧٥% من أعمال المرحلة الأولى من مشروع The City بالعاصمة الجديدة وحجم إنجاز المشروع ككل يتخطى ٥٥%

الصفحة التاسعة

«تطوير مصر» تحقق أعلى مبيعات فى تاريخها خلال النصف الأول من 2023

الشركة تنجح فى خططها الخاصة بالتوسعات الخارجية والتسليمات والتشغيلات فى مشروعاتها المختلفة

«المطورون العرب القابضة» تجنى ثمار خطة التطوير بتحقيق أعلى نمو فى المبيعات لشركة عقارية مقيدة بالبورصة بنسبة 275% خلال النصف الأول من 2023

الصفحة العاشرة