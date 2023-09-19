«الوثائقية» تتناول السيرة الذاتية للمشير أحمد إسماعيل في فيلم «أرشيف الجبهة»

عرضت قناة الوثائقية، فيلما بعنوان «من أرشيف الجبهة»، استعرضت فيه السيرة الذاتية للمشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع خلال حرب أكتوبر، إذ تناول الفيلم الوثائقي خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحت قبة مجلس الشعب يتحدث عن المشير أحمد إسماعيل.

المشير أحمد إسماعيل قاد القوات المسلحة لنصر أكتوبر العظيم

واستعرض الفيلم الوثائقي، وقوف المشير أحمد إسماعيل أمام ممثلي الشعب باعتباره أول قائد عسكري مصري منتصر منذ عهد الفراعنة، حيث قاد القوات المسلحة لنصر أكتوبر العظيم.

السيرة الذاتية للمشير أحمد إسماعيل

واستعرض التقرير أيضا السيرة الذاتية للمشير أحمد إسماعيل، وبطولاته داخل القوات المسلحة، وترقياته في الجيش حتى وصوله لمنصب وزير الدفاع.