عزيز مرقة يكشف كواليس تجربته مع الإخراج: ببقى أناني

كشف الفنان عزيز مرقة، عن كثير من التفاصيل والأسرار الخاصة بحياته الفنية والشخصية، في ندوة نظمتها جريدة الوطن.

عزيز مرقة يتحدث عن تجربة الإخراج

وقال الفنان عزيز مرقة، إنّه خاض تجربة لإخراج أحد كليباته، موضحا، «خُضت تجربة إخراج الكليبات مرة واحدة، وأخرجت أغنية (زين رايحين)، لكني في هذه التجربة وجدت نفسي مخرجا أنانيا».

وإستكمل الفنان عزيز مرقة السبب وراء كونه مخرجا أنانيا، قائلا: «أردت توصيل الفكرة الفنية المرئية أكثر من خدمتي للأغنية نفسها، وبالفعل حققت صدى كبير، لكن عند المثقفين وعلى الأرض لم تحقق الأغنية النجاح المطلوب».

يذكر أنّ الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرا أغنية بعنوان «الوقت الحلو»، قدّمها على طريقة الديو مع الفنانة هنا يسري، وحققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على يوتيوب وكتب كلماتها منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي وميكس وماستر هاني محروس.