عزيز مرقة يكشف حقيقة وجود ديو غنائي مع المطرب أحمد سعد

ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن تحضير الفنان عزيز مرقة لديو غنائي جديد يجمعه بالفنان أحمد سعد، لكنه لم يخرج للنور حتى الآن وكشف الأول عن حقيقة الأمر خلال ندوة خاصة بالوطن.

عزيز مرقة يكشف تفاصيل الديو مع أحمد سعد

حيث قال الفنان عزيز مرقة: «بالفعل كان هناك أغنية ستجمعنى بالفنان أحمد سعد وجمعتنا جلسات عمل وعملت على الجزء الخاص باللهجة الأردنية في الأغنية، وهو عمل على الجزء باللهجة المصرية وجلسنا مع الموزع توما ولكن لم يكتمل المشروع».

وتابع الفنان عزيز مرقة: «بعد أكثر من عام ونصف تقابلنا سويا وجلسنا نغنيها ولكن أصبحنا في هذا الوقت نستقبل فيه كثير من الأغاني ولدينا الكثير من الأمور الفنية فلم يعد لدينا الوقت ولم نستقر أيضا هل هذه هي الأغنية التي من الممكن أن تجمعنا؟».

يذكر أن الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرا ديو غنائي جديد بعنوان الوقت الحلو والذي قدمه بالتعاون مع الفنانة هنا يسري.