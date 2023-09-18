عزيز مرقة يكشف عبر «الوطن» عن أعماله الغنائية المقبلة

كشف الفنان عزيز مرقة خلال ندوته التي أقيمت في جريدة الوطن، عن أعماله الغنائية الجديدة التي يحضر لها خلال هذه الفترة ليتم طرحها في موسم الشتاء بعد تألقه بعدة أعمال في موسم الصيف.

أعمال جديدة لعزيز مرقة

قال عزيز مرقة: «الصيف هذا العام كان مختلفا للغاية ولم أكن أتوقع أننا نصل إلى مرحلة أن تكون الأغاني عن الساحل الشمالي، وكنت أريد في هذا الموسم أن تنجح الأغاني الخاصة بي وبالفعل حققت النجاح المطلوب ولكني شعرت بأنني ابتعدت عن الطريق الذي أريده وهو أن أقدم أغاني تظل مع الجمهور».

وتابع عزيز مرقة: «ولذلك حاليا أعمل على هذا الأمر فجلست مع الشاعر مصطفى ناصر وطلبت منه أن يكتب لي أغنية عظيمة وبالفعل انتهينا من أغنية بعنوان «بحبك عادي»، وأعمل أيضا مع الشاعر محمد الشافعي على أغنية باللهجة الأردنية، وأعمل على أغاني أخرى فأنا أريد أن أقدم أغاني في موسم الشتاء تكون أغاني مهمة وبها عمق».