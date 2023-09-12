عزيز مرقة يكشف لـ«الوطن» عن شخصية يتمنى تقديمها في عمل فني.. موسيقار كبير

كشف الفنان عزيز مرقة، خلال ندوة خاصة أقيمت له في جريدة «الوطن» عن تخطيطه لخوض تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة، وأنه بالفعل يخضع لورش تمثيل خلال هذه الفترة.

شخصية يحب عزيز مرقة في تقديمها

وكشف الفنان عزيز مرقة، عن أنه إذا عُرض عليه تقديم عمل فني يحكي عن سيرة ذاتية لفنان ما، فسوف يكون الموسيقار محمد عبد الوهاب، حيث قال «من أكتر الأشخاص الذين أحس دائما بالفضول نحوهم، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لأنه من الأشخاص التي تحتوي شخصياتهم على الكثير من الأبعاد».

وتابع الفنان عزيز مرقة حديثه عن الموسيقار عبد الوهاب قائلا «ملم بكل الزوايا في مجال الفن ولذلك دائما أشعر بأنني أريد معرفة المزيد عنه وهو أكثر شخص يكون لي الشرف لو قدمت سيرته الذاتية».