عزيز مرقة: أفضل طرح الأغنيات السينجل على الألبومات

اتجه الفنان عزيز مرقة مؤخرا إلى طرح أغنيات سينجل وابتعد عن فكرة طرح ألبوم غنائي كامل، وكشف عن تفضيله لهذا الأمر من خلال ندوة خاصة له في جريدة الوطن.

عزيز مرقة يتحدث عن الأغاني السينجل

وقال الفنان عزيز مرقة: «لأننا أصبحنا فى زمن سريع بشكل كبير ليس فقط فى سرعة المتلقي ولكن أيضا أصبحنا سريعين فى عواطفنا وتفكيرنا ومجرى حياتنا بالكامل والألبوم يأخذ وقت طويل ما لا يقل عن سنة تقريبا فعندما تنتهى منه ويأتى موعد طرحه تكون كل الموضوعات الموجودة به قد انتهت».

وتابع الفنان عزيز مرقة قائلا: «وقتها على سبيل المثال قدمت مع بداية العام أغنية بعنوان ضلك ابكى عندما قدمتها كنت أشعر بالحزن الموجود بها ووصلت للجمهور ولكن اذا فكرت فى طرحها الأن لن يكون وقتها لأن حالتى الآن مختلفة».

يذكر أن أخر الأغاني التى كان قد طرحها عزيز مرقة هى أغنية بعنوان الوقت الحلو وقدمها على طريقة الديو مع الفنانة هنا يسرى .