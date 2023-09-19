الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.. أولها عطلة المولد النبوي

لم يتبقَ في العام الجاري سوى إجازتين رسميتين بخلاف الإجازات الأسبوعية، ولذا يبحث البعض عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، والتي يكون أولها إجازة المولد النبوي الشريف، وهو ما توضحه «الوطن» في السطور التالية.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

أول إجازة يستقبلها الموظفون الأيام المقبلة ضمن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023؛ إجازة المولد النبوي الشريف، الذي يوافق الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، إلا أنه جرى ترحيل الإجازات لتصبح يوم الخميس 28 من الشهر نفسه، ثم يعقب إجازاة المولد النبوي الشريف، إجازة ذكرى حرب أكتوبر وتوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل، ومن المقرر ترحيلها إلى يوم الخميس 5 أكتوبر لأن الجمعة إجازة رسمية.

حالات يمكنها الحصول على 30 يوما إجازة

هناك حالات معينة تمكن الموظفين بالقطاع الخاص من الحصول على إجازة 30 يومًا، وهي:

- لمن تجاوز سن الخمسين.

- إذا أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب العمل.

وهناك ضوابط لحصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازات السنوية، وذلك وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهي:

ـ الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.

- تزاد المدة إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.