كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 93 للقطاع الخاص والعام قبل أيام من احتفال المملكة به، إذ تحتفل الرياض في سبتمبر من كل عام بيومها الوطني تخليدا لذكرى توحيد المملكة.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2023 للقطاع الخاص

في الوقت نفسه، كشفت السعودية عن شعار وهوية اليوم الوطني السعودي 2023، الذي يأتي تحت اسم «نحلم ونحقق»؛ ليوضح رؤية المملكة 2030 والتي انطلقت منذ سنوات في إنشاء العديد من المشروعات الصناعية والتجارية والتي تخدم أبناء المملكة في توفير حياة جيدة لهم، وتم تحديد الإجازة الذي توافق السبت 8 ربيع أول 1445 و23 سبتمبر لكل العاملين في القطاع الخاص بالمملكة، وهذا اليوم يكون عطلة رسمية وفقا للمادة 24 من قانون العمل بالمملكة.

احتفالات وهوية وإجازة اليوم الوطني السعودي 2023 للقطاع الخاص

وعقب معرفة إجازة وهوية اليوم الوطني السعودي 2023، نتعرف على الحفلات المقرر إقامتها احتفالا باليوم الوطني السعودي والتي تشمل حفل محمد عبده في جدة سوبر دوم، 22 سبتمبر في الثامنة مساءً، وحفل الفنان ماجد المهندس في الدمام 23 من الشهر نفسه في الثامنة مساء، وحفل فرقة تعزف والجمهور يغني في جامعة الأمير نورة في الثامنة مساء 23 سبتمبر.