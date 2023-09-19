أسعار الأرز الشعير اليوم 19-9-2023 في الأسواق.. طن «الأبيض» بـ20 ألف جنيه

استقرت أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 19-9-2023 مع بداية التعاملات، إذ بلغ سعر الطن 13 ألفًا و700 جنيه للأرز رفيع الحبة، و15 ألفًا و200 جنيه لعريض الحبة، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المقررة من الغرفة التجارية وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وفسر الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، أسباب ثبات أسعار الأرز الشعير في حديثه لـ«الوطن» إلى موسم الحصاد وكثرة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مثل الذرة الأرجنتيني، وغيرها من الحبوب المستورة من الخارج.

سجلت أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 19-9-2023 لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21 ألف جنيه في التعاملات الصباحية بالأسواق للمستهلك.

سعر الأرز الأبيض

- سجل سعر الأرز الشعير 13 ألفًا و700 جنيه رفيع الحبة.

- أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوى 21 ألف جنيه للطن الواحد في الأسواق.

- أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3%، وسجل الطن 20 ألف جنيه للطن الواحد.

- سجل سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 19-9-2023، للمستهلك متوسط 25 جنيهًا، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى.