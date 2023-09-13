تعرف على سعر طن الأرز الشعير في الأسواق.. يبدأ بـ11 ألف جنيه

يواصل سعر الأرز الشعير اليوم استقراره في الأسواق المصرية منذ عدة أيام، بعد أن تراجعت الأسعار الفترة الماضية بسبب بدء موسم حصاد الأرز، في ظل أنّ الأسواق تشهد حاليا وفرة في المعروض مع استمرار إقبال المواطنين على الشراء، حسب ما صرح به رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرف صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لـ«الوطن».

سعر الأرز الشعير اليوم

وأضاف شحاتة أنّ سعر الأرز الشعير يتراوح بين 11.5 و12 ألف جنيه بالنسبة لسعر الطن رفيع الحبة، فيما يتراوح سعر طن الأرز عريض الحبة بين 12.5 إلى 13 ألف جنيه.

سعر الأرز الأبيض

وأوضح رئيس شعبة الأرز بغرف صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنّ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 17 و18 ألف جنيه، أما سعر الطن عريض الحبة يتراوح بين 18 و19 ألف جنيه، وبالنسبة كيلو الأرز المعبأ يسجل اليوم 27 جنيها.