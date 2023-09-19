أفلام الشخصيات.. قراءة للتاريخ عبر حياة المشاهير

تميزت قناة «الوثائقية»، خلال الفترة الماضية، بتقديم عدة أفلام وثائقية تروى سير رموز وشخصيات وطنية، تنوعت ما بين شخصيات تاريخية وأدبية وفنية، كان أبرزها أسامة أنور عكاشة ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وياسر رزق ونجيب الريحانى وأدهم الشرقاوى ومحمود رضا مؤسس فرقة رضا.

كما قدمت «الوثائقية» سلسلة وثائقية تحت مسمى «الأعيان» تتناول سيرة عدد من أبرز رموز وأعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم عبدالحى باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوى، وفخرى بك عبدالنور، وأحمد باشا قرشى، وغيرهم.

«هيكل.. سيرة الأستاذ» أحدث أفلام الشخصيات التاريخية بمناسبة مئوية ميلاده

وجاء الفيلم الوثائقى «هيكل.. سيرة الأستاذ» على 3 أجزاء كأحدث أفلام الشخصيات التاريخية، تزامنا مع مئوية ميلاد الصحفى والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى 23 سبتمبر الجارى.

ويوثق الجزء الأول الخطوات الأولى للكاتب الكبير فى بلاط صاحبة الجلالة، وأبرز محطات تلك الحقبة، ويستضيف عدداً من الوجوه البارزة فى الصحافة والسياسة والفكر، من بينهم البريطانى أندرو نايت، أحد أشهر صانعى الصحافة فى العالم، والجزائرى الأخضر الإبراهيمى، المبعوث الأممى ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والدكتور مصطفى الفقى، والكاتب عبدالله السناوى وعدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين، كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة مها هيكل، وعدد آخر من أفراد الأسرة.

وأكد عدد من نقاد الأدب والباحثين فى التاريخ أن القناة الوثائقية نجحت، من خلال أفلامها، فى تقديم عرض احترافى متقن لسيرة الرموز الأدبية والتاريخية، معتبرين الأفلام الوثائقية وسيلة فعالة لعرض المعلومات التاريخية والوثائق بطريقة جذابة بعيدة عن الصيغ الجافة.

وأشاد الدكتور حسين حمودة، الناقد الأدبى، بدور القناة الوثائقية الاحترافى فى عرض التاريخ السياسى والأدبى من خلال سيرة الرموز الشهيرة، معتبراً أن الأفلام تزاوج بين الاهتمام بالحقائق من ناحية، وبالفن من ناحية ثانية، كما أنها وسيلة فعالة جداً وممتعة لتقديم المعلومات والمعارف بعيداً عن الصيغ الجافة الجاهزة، وهذا ما شاهدناه بالفعل من خلال أفلام عدة، مثل فيلم أسامة أنور عكاشة الذى وثق كيفية تحقيق نجوميته كمؤلف وكاتب سيناريو فى الدراما المصرية والعربية، وكذلك فيلم نجيب محفوظ الذى تضمّن تفاصيل حياة أديب نوبل، وآراء المواطنين فيه، وأيضاً قدمت «الوثائقية» عرضاً متقناً لسيرة الأديب يوسف إدريس والكاتب الصحفى ياسر رزق.

بدوره، أكد الدكتور راضى جودة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وباحث بدار الوثائق القومية، أن عرض سيرة الرموز التاريخية والأدبية الشهيرة، من خلال «الوثائقية»، يسهم فى تعريف المواطنين والأجيال الجديدة بتاريخ مصر الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والأدبى، خاصة أن العرض يكون فى إطار حكى جذاب مُدعم بوثائق وأحاديث حية، وتابع قائلاً: «تقديم سيرة البارزين والمشاهير، مثلما شاهدنا فى فيلم أدهم الشرقاوى ورموز أعيان الريف، يتيح للأجيال الجديدة التعرف على تاريخ بلدهم من خلالها، فضلاً عن تعليمهم دروساً حياتية مهمة».