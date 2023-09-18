كواليس 18 سبتمبر في فيلم جديد بعنوان «حدث في 1973» على «الوثائقية»

تستعد قناة الوثائقية لعرض فيلم بعنوان «حدث في 1973»، استعرضت فيه أحداث يوم 18 سبتمبر، بالتزامن مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد.

وجاء في الفيلم: «اليوم 18 سبتمبر من عام 1973، 18 يومًا تفصلنا عن لحظة الحسم مع العدو، ظلت أخبار الاقتصاد والدبلوماسية والسياسة الدولية تملأ الصفحات الأولى للصحافة المصرية ومانشيتاتها العريضة، لا حديث عن أي استخدام للقوة العسكرية من جانب مصر، غطت الصحف نقاشات الدوائر الدبلوماسية في الأمم المتحدة تحت عناوين متنوعة».

وأضاف الفيلم: «الكل كان يتفق على أنّ أزمة الشرق الأوسط تقترب من درجة الغليان، نقلت الأهرام تصريحات وزير الخارجية التركي في زيارته للقاهرة التي تحدث فيها بلغة دبلوماسية هادئة، بأنّ بلاده لا تقبل استخدام القوة لحل المشكلات السياسية، وأنّ انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة يحقق السلام العادل».

وجاء في الفيلم: «على صدر صفحتها الأولى، ركزت صحيفة الأخبار على تداعيات التوتر الدولي الأمريكية من أزمة نقص النفط مع قدوم الشتاء، واهتمت الصحف المصرية بتغطية قرار البرلمان الإسرائيلي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة توسيع هجرة يهود الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل، وأهمية التنسيق مع العناصر الصهيونية في الكونجرس الأمريكي لزيادة دعم واشنطن في مسألة الهجرات المتتالية».

وتابع: «ومع اقتراب شهر رمضان، احتفت الأهرام والأخبار بالمتاجر الشعبية التي افتتحتها الحكومة لمقاومة الغلاء وتحقيق الرفاهية للشعب، ومن أخبار الفن تحدّثت الأهرام عن سفر الفنان محمود شكوكو إلى كندا وأمريكا مشاركًا الفنانة شريفة فاضل، في افتتاح 8 حفلات للمغتربين العرب».

وأكمل الفيلم: «نقلت الأخبار اعتذار الفنان سمير صبري عن عدم السفر إلى أمريكا بسبب انشغاله بمشاركته في عدة أعمال تليفزيونية، وفي ذلك اليوم أيضًا غطت الصحف فوز الإسماعيلي على الأوليمبي رغم إجهاد فريق الدراويش ومساعي الأهلي لمصالحة جماهيرة أمام البلاستيك بعد هزيمته أمام نادي الطيران في مباراة سابقة».

ومن أخبار العالم والفن إلى الرياضة، تنوعت اهتمامات الصحافة المصرية دون أي إشارة من قريب أو من بعيد لاستعدادات تحرير الأرض.