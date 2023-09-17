«أنا حاربت إسرائيل».. شهادات لأول مرة على «الوثائقية»

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تعلن قناة «الوثائقية»، إنتاجها وعرضها شهادات موثقة لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن، تحت اسم «أنا حاربت إسرائيل».

توثق هذه الشهادات الحصرية للفيلم المُقرر عرضه عبر قناة «الوثائقية»، جرى تصويرها في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر، مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة التي يرويها من حملوا السلاح على الجبهة وشاركوا في صناعة النصر.

كما ستعرض القناة الوثائقية، اليوم الأحد، الفيلم الوثائقي «الكتيبة» في الساعة 10 مساء، الذي يتضمن حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101، ويسرد البطولات التي حققتها تلك الكتيبة.

ويتضمن الفيلم الوثائقي، شهادات من مسؤولين عسكريين حول مهام الكتيبة 101، في مواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء.