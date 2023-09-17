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«قادة أكتوبر» على شاشة «الوثائقية» في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

كتب:

أحمد حسين صوان
07:50 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
قادة أكتوبر

قادة أكتوبر

أعلنت قناة «الوثائقية» بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد إنتاجها وعرضها في أكتوبر المُقبل، السلسلة الوثائقية «قادة أكتوبر»، التي توثق السيرة الذاتية والعسكرية لأبرز رموز قادة حرب أكتوبر.

وتكشف السلسلة الوثائقية «قادة أكتوبر»، المُقرر عرضها عبر شاشة «الوثائقية» البدايات والخطوات الأولى لهؤلاء القادة، وتأهيلهم العسكري، والحروب والمعارك المختلفة التي خاضوها، وإسهامات كل قائد منهم في التخطيط الإستراتيجي، ورسم  خطط العمليات والتدريبات في السنوات التي سبقت الحرب.

كما تكشف كذلك بطولات مجهولة لهؤلاء القادة في المعارك التي دارت على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار، وأخيرًا، تُبرز السلسلة الإنجازات التي قدمها هؤلاء القادة العسكريون لاحقًا للوطن بعد الحرب.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.