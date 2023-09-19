«سلاسل أكتوبر».. درة إنتاج «الوثائقية» احتفالا باليوبيل الذهبي للنصر

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد، دشنت قناة «الوثائقية» 7 سلاسل يومية بدأت إذاعتها فى 15 سبتمبر الجارى وتستمر إذاعتها فى صورة حلقات يومية حتى 30 أكتوبر وعلى مدار 45 يوماً.

وبالإضافة لسلاسل الحلقات اليومية، من المنتظر أن تعلن «الوثائقية»، الفترة المقبلة، عن أفلام وثائقية وحوارات حصرية، خاصة عن حرب أكتوبر، ستمثل مفاجأة للجمهور، بما تحمله من تفاصيل ووقائع وشهادات حية متعلقة بالحرب، وجاءت سلاسل الحلقات اليومية عن حرب أكتوبر بعنوان «أنا حاربت إسرائيل، حدث فى ١٩٧٣، يوميات نصر أكتوبر، من أرشيف الجبهة، قادة أكتوبر، هوامش على دفتر النصر، من رسائل الجبهة».

وتحت عنوان «حدث فى 1973» توثق القناة كل ما كان يدور فى المجتمع المصرى من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجى فى الأيام السابقة على اندلاع المعركة، كذلك توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار.

وتقدم السلسلة الوثائقية «أنا حاربت إسرائيل» شهادات موثقة تُعرض لأول مرة لضباط وجنود شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن.

أما السلسلة الوثائقية «قادة أكتوبر»، فتوثق السيرة الذاتية والعسكرية لأبرز رموز قادة حرب أكتوبر، وتكشف البدايات والخطوات الأولى لهؤلاء القادة، وتأهيلهم العسكرى، والحروب والمعارك المختلفة التى خاضوها، وإسهامات كل قائد منهم فى التخطيط الاستراتيجى، ورسم خطط العمليات والتدريبات فى السنوات التى سبقت الحرب.

وتحت عنوان «يوميات نصر أكتوبر».. تعرض «الوثائقية» حلقات توثيقية لأهم الأحداث والتطورات والتحولات التى واكبت نصر أكتوبر المجيد، منذ اللحظات الأولى لبدء المعركة وانتصاراتنا فيها حتى بدء وقف إطلاق النار. كذلك توثق السلسلة -يومياً- أهم الوقائع والمعارك، وخسائر العدو على جبهة القتال.

وضمن السلاسل الوثائقية تعرض القناة سلسلة «من أرشيف الجبهة» يظهر فيها عدد من قادة حرب أكتوبر، وبعض السياسيين والكُتاب والشخصيات العامة، ممن شاركوا أو عاصروا الحرب المجيدة.

وضمن سلسلة «هوامش على دفتر النصر» تستعرض القناة أقوال القادة السياسيين المصريين وغيرهم، حيال الملحمة العسكرية المصرية، التى شرعت تدور بدءاً من ظهيرة السادس من أكتوبر 1973 وما تلاها من أحداث.

أما «من رسائل الجبهة» فتوثق مخاطبات بخط اليد أرسلها ضباط وجنود كانوا على الجبهة إلى أسرهم فى مختلف المحافظات، وتكشف هذه المخاطبات التى تظهر على الشاشة لأول مرة، عن المشاعر الإنسانية والحالة النفسية للأبطال الذين شاركوا فى الحرب، وحرصهم على استعادة الأرض وتحقيق النصر فى ظل حنينهم الكبير إلى أسرهم وعائلاتهم.