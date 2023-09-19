طرق دفع مخالفات المرور 2023 إلكترونيا من المنزل في خطوات بسيطة

تعد مخالفات المرور من أكثر الأشياء التي يهتم بها الأشخاص الذين لديهم سيارات خاصة بهم، إذ إنّه في كثير من الأحيان قد يتم تسجيل مخالفة مرورية عليهم، تستوجب دفعها في أقرب وقت، حتى لا يتم سحب الرخصة منه، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة أسهل طرق دفع مخالفات المرور، حتى يتمكنوا من سداد القيمة المسجلة عليهم.

طرق دفع مخالفات المرور

وهناك العديد من الطرق التي يمكن دفع المخالفات من خلالها، وأبرزها الطرق الإلكترونية، والتي تسهل على المواطن دفعها دون الحاجه للذهاب لوحدة المرور التابع لها، ونوضح من خلال هذا التقرير طرق دفع مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة وبوابة مصر الرقمية، كالتالي:

دفع مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

- يدفع الراغب مخالفات المرور بالدخول إلى موقع النيابة العامة الرسمي.

- ثم يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور وكتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة.

- وبعد ذلك يتم الضغط على إرسال الطلب لتظهر تفاصيل السداد أم الراغب في دفع المخالفة.

- وبعد يقوم باختيار وسيلة الدفع التي يرغب بها صاحب الطلب لتكون بالفيزا، ثم يتم إدخال بيانات الفيزا.

- وبعدها يتم الضغط على الاستمرار.

- ثم تظهر استمارة لملء البيانات الخاصة بالسيارة المراد دفع المخالفات عنها ليتم ملأها.

دفع مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم الراغب في دفع مخالفات المرور بالدخول لبوابة مصر الرقمية.

- ثم يختار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور الموجودة ضمن الخدمات الأخرى، ويتم الضغط على مركباتي.

- ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف وكلمة السر الخاصة بحسابه على بوابة مصر الرقمية.

- ثم يختار الخدمة الخاصة بسداد مخالفات المرور.

- وبعدها يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالسيارة المراد دفع المخالفة عنها، ثم اختيار طريقة الدفع وبيانات الفيزا، ثم يتم الضغط على سداد.