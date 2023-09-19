القرية المخفية في ليبيا.. 5 معلومات عن «الوردية» بعدما جرفها التيار

أطلق ليبيون استغاثة من أجل معرفة مصير 500 شخص يقطنون قرية الوردية، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة البيضاء، وقرب طريق يربطها بمدينة المرج في ليبيا بعد جرفت الفيضانات السكان ومحت معالم القرية، وصار المكان مهجورا بعد أن كان يضج بالحياة.

معلومات عن قرية الوردية

و تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن القرية الليبية التي غرقت جراء فيضانات ليبيا الناتجة من العاصفة دانيال.

- الوردية هي قرية ليبية، تقع في الجبل الأخضر غرب مدينة البيضاء بنحو 30 كيلومترا في الطريق الرابط إلى مدينة المرج.

- يوم 10 من سبتمبر الجاري دخلت العاصفة دانيال شرق ليبيا، واجتاحت السيول القرية ما أدى إلى انهيار الطريق الرابط بين القرية والجبل الأخضر.

- تشتهر قرية الوردية ببيع أجود أنواع العسل الطبيعي واللبن وأعشاب الجبل الطبيعية من زعتر وورق تفاح.

- قالت غرفة الطوارئ الهلال الأحمر في البيضاء، إن الفرق التابعة لهم وجدت في قرية الوردية، شرق مدينة البيضاء، فوجدوها مسحت بالكامل ولا أثر لها.

- لم يتم حصر المفقودين في قرية الوردية أو الوفيات جراء الفيضانات حتى الآن.

خسائر كارثية للعاصفة دانيال في ليبيا

وتسببت العاصفة دانيال في مقتل 11 ألفا و300 شخص وفقدان أكثر من 10 آلاف وفق إحصاءات جمعية الهلال الأحمر والأمم المتحدة عن ضحايا فيضانات ليبيا، حيث قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور، حسين سويدان، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بنحو 70%.