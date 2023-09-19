البطل ياسين جابر حسن: ذكريات أكتوبر لا تنسى وتوقعت الشهادة في أي لحظة

استعرض فيلم «حدث في 1973» المذاع على القناة الوثائقية شهادة البطل ياسين جابر حسن، في سلاح المهندسين، عن حرب أكتوبر.

يوم العبور

وقال البطل ياسين جابر حسن، إنه التحق بالجيش في سنة 1970 في سلاح المهندسين، وجرى وتوزيع المهندسين على السيارات البرمائية، ويوم العبور كانوا في القنطرة غرب والمعبر الذي عبروا منه هو «معبر 48» شاهد من خلاله برج إسرائيلي.

وأضاف «حسن»، «في يوم 6 أكتوبر 1973 نزلوا المياه الساعة 4 والمهندسين فتحوا الساتر الترابي بالخراطيم، ونزلوا بسيارات مزدوجة لتعدي الدبابات لبر الطريق، مثل كاسحة ألغام ثم لودر ثم الدبابات، من الفرحة الدموع انهمرت مني».

وتابع: «بعد العبور ووقف إطلاق النار أخذنا بعض بالأحضان، ولم يصدق أحد، والناس أصبحت تعزم علينا الركوب بالمواصلات دون مقابل، وأصحاب سيارات الأجرة رفضوا أخذ مقابل أجرتهم، فرحانين بنا وسيناء أصبحت ملكنا».

ذكريات لا تنسى

وواصل: «أقسم بالله العظيم كنت متوقع الشهادة، وأي أحد حضر الحرب كان يتوقع الشهادة، هنروح فين؟ لا محال، أبلغ من العمر 74 سنة وأي شخص في عمري يصاب بـ ألزهايمر لكن الذكريات هذه لا تنسى».