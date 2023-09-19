رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 19-9-2023

كتب:

محمد سيف
02:22 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
أسعار الخضروات

أسعار الخضروات

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الخضروات اليوم 19-9-2023، وتراوحت أسعار الطماطم بين 14 إلى 19 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

الوطن تنشر أسعار الخضروات اليوم 19-9-2023، وفقًا لأسعار سوق العبور، وهي أسعار الجملة يضاف إليها هامش الربح لتجار التجزئة والنقل وغيره من الأعباء المالية، وتبيّن أنّ الأسعار كما يلي.

أسعار الطماطم

- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 9 و14 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس بين 8.5 إلى 12.5 جنيه.

- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم  بين 7 و11 جنيها.

- سعر البصل اليوم يتراوح بين 15 و19 جنيها للكليو.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.

- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 8 و12 جنيها.

- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 24 إلى 34 جنيها.

- سجلت الملوخية سعرًا متراوحا من 2.5 إلى 4.5 جنيها.

أسعار الخضروات

-  تراوح الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

- سعر الثوم من 24 إلى 30 جنيها للكيلو.

- سعر الكوسة اليوم من 8 إلى 12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 24 إلى 34 جنيها.

- سعر كيلو الجزر بين 9 إلى 17 جنيها.

- سجلت البطاطا اليوم سعرا يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بين 2 إلى 3 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية من 29 إلى 35 جنيها للكيلو.

اقرأ المزيد:

تراجع كبير في أسعار الخضروات بالأسواق.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في الأسواق.. البطاطس بـ9 جنيهات

أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-9-2023 في الأسواق.. البطاطس بـ9 جنيهات

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 15-9-2023 في الأسواق.. البطاطس بـ9 جنيهات

أسعار الخضروات اليوم السبت 16-9-2023 في الأسواق.. الطماطم بـ8.5 جنيه
بقلم محمد سيف